Toro, crisi e conseguenze: così non va

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il viaggio al centro della crisi del Torino prende le proprie radici da una sorta di isterismo dilagante che sembra avere coinvolto lo spogliatoio granata dopo un avvio di stagione che sembrava destinare il Toro a traguardi ben diversi. Le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic nel corso della sessione di mercato, e le critiche aperte nei confronti di alcuni calciatori hanno evidentemente contribuito a surriscaldare un clima già rovente, con la conseguenza di una classifica che inizia a piangere e risultati che non arrivano più con la stessa frequenza d qualche mese fa. Il gennaio in tono minore, senza botti nel finale e con i soli innesti di Iturbe, Carlao e della promessa Milinkovic Savic, è stato il viatico per una situazione difficile da gestire, alla quale va aggiunto il clima di dissenso che sta affiancando la gestione della proprietà per i vari aspetti di cui è responsabile. Il bottino delle ultime 11 partite di campionato, del resto, è assolutamente impietoso. Soprattutto facendo riferimento alle sole 2 vittorie conquistate contro avversari in aperta crisi come Genoa e Pescara: due società che non a caso hanno di recente modificato la propria guida tecnica. Poi spazio aperto ai rimpianti, ai litigi per i calci di rigore ed alle sconfitte, sono state ben 5 nel lasso di tempo preso in considerazione, con il corredo di 4 pareggi. Un bottino insufficiente che non si limita a rimandare l’appuntamento con l’Europa tanto atteso, ma che potrebbe comportare conseguenze drastiche a fine stagione a meno di un cambio repentino di marcia.