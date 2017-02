Troppo poco per un giudizio su Cristante. Ma Gasp è pronto a lanciarlo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Impossibile giudicare dopo soli 10 minuti di gioco, ma intanto Bryan Cristante ha iniziato ad annusare l'atmosfera dell'Atleti Azzurri d'Italia. Contro il Cagliari il centrocampista ex Pescara ha fatto il proprio esordio con la maglia dell'Atalanta, subentrando nei minuti finali a Kessie. Come detto impossibile farsi un'idea visto lo scarso minutaggio, ma un aiuto in questo senso può arrivare dalle parole di Gasperini. "Ho avuto subito un'ottima impressione, il prossimo gioiello può essere lui", l'ammissione del tecnico della Dea. Anche perché, fra squalifiche e il naturale bisogno di tirare il fiato, i vari Kessie, Kurtic e Freuler potrebbero aver bisogno di riposo e quindi le occasioni per Cristante non mancheranno. E se uno come Gasp è pronto a scommetterci, c'è da credere che nelle prossime domeniche lo vedremo sempre più spesso in campo.