Tutti pazzi per Mbappé, ma il Real è avanti. Il piano di Florentino Perez

© foto di Imago/Image Sport

Tutti pazzi per Kylian Mbappé, talento classe '98 che in questa stagione si sta mettendo in mostra nel Monaco di Jardim. A segno per due volte anche al Signal Iduna Park in settimana contro il Borussia Dortmund, nella gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, il giovanissimo attaccante francese è finito nel mirino di tutte le big europee.

In Italia - scrive Tuttosport - lo vogliono Juventus e Inter, ma al momento in vantaggio c'è il Real Madrid. Con un'offerta superiore ai 100 milioni di euro, Florentino Perez è pronto a chiudere l'accordo col club del Principato già in estate, salvo lasciarlo un'altra stagione al Monaco e portarlo a Madrid solo nell'estate 2018.