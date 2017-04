Tutti vogliono ballare col Papu

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Papu balla a Bergamo: la fenomenale stagione dell'Atalanta, a prescindere da come si concluderà, ha tanti volti. Uno su tutti, però, è quello di Alejandro Gomez, l'astro e l'estro argentino che infiamma la manovra degli orobici, rompe le righe degli avversari, trascina i ragazzi terribili di Gasperini verso frontiere inattese. E piace un po' a tutti: alla Roma di Spalletti, il quale ha dichiarato che lo avrebbe voluto. Alla Lazio, che pensa a lui per sostituire il partente Keita. Al Milan cinese, che sulle fasce di un giocatore del genere avrebbe proprio bisogno. I biancocelesti, al momento, sono in vantaggio sulla concorrenza: perché più interessati, perché Gomez vuole sentirsi al centro di un progetto. Che non è detto non possa essere quello dell'Atalanta: l'argentino lo ha detto, a Catania sapeva che prima o poi sarebbe andato via, a Bergamo non è detto che succeda. Non è più un ragazzino, ha messo radici, ha trovato un ambiente ideale per dimostrare tutto il suo valore. A cui, però, manca il sugello della big. Sarà davvero l'Atalanta.