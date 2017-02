Udinese, Bonato: "Dispiaciuti per Gnoukouri. Non arriverà un sostituto"

© foto di Federico De Luca

La notizia del mancato superamento delle visite mediche di Assane Gnoukouri con l'Udinese ha fatto velocemente il giro d'Italia. A commentarla arrivano le parole di Nereo Bonato, ds dei friulani (fonte TuttoUdinese.it): “Dispiace molto per il giocatore. Ora Assane deve pensare a risolvere questo problema per tornare al più presto a giocare. I medici gli hanno già dato un programma di cure da sostenere. Il centrocampista comunque è già a Milano e noi stiamo cercando di trovare una soluzione con l'Inter, proprietaria del cartellino del giocatore. Rimpiazzo? Non siamo intenzionati a tornare sul mercato".