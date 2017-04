Udinese, Delneri: "Ottima prestazione, puniti da alcune disattenzioni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli, il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva: "Nel 1° tempo, il Napoli ha avuto poche gol, nel secondo tempo siamo partiti male, c'è stata quella scivolata, abbiamo permesso al Napoli di segnare, non pensavamo di fare partita vera, di tenere così bene ma il Napoli ha meritato di vincere".

Il palo poteva cambiare la gara?

"Il Napoli in quei minuti stava calando in quel momento, noi abbiamo preso possesso del centrocampo ma non sono queste le gare che dobbiamo guardare".

Che contromisure adotti in questo tipo di gare?

"Cercavamo di non farli venire in pressione, di non lasciarli gioco, cercavamo lanci lunghi su Zapata. Volevamo giocare con due punte per tenere palla in alto, la squadra ha fatto una buona prova difensiva ma quando concedi qualcosa paghi dazio, si è vista la loro qualità".

L'hai preparata così?

"Non riuscivano ad uscire bene, riuscivamo a tenere palla alta ma loro quando sbagli qualcosa ti puniscono. Non li incontreremo sempre, è una gara che ci farà maturare ma il nostro obiettivo è migliorare fino a fine anno. L'unico gol vero del Napoli è il primo, gli altri sono legati ad alcune situazioni. Anche noi abbiamo avuto la nostra sfortuna, nel primo tempo abbiamo evitato disattenzioni, capita di sbagliare ma non toglie niente alla prestazione della squadra. Non abbiamo concesso nemmeno un tiro".