Udinese, Delneri: "Pareggio risultato giusto, niente da recriminare"

Chievo-Udinese 0-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luigi Delneri, allenatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai: “Partita maschia e molto combattuta, non bella stilisticamente. Lo 0-0 mi sembra giusto, anche se noi abbiamo avuto qualche occasione migliore che abbiamo finalizzato male. Finale con un uomo in più? Non vuol dire niente, eravamo tutti stanchi. Lo 0-0 va bene, non abbiamo nessuna recriminazione da fare”.