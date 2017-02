Udinese, Delneri: "Vogliamo ripeterci, ma la Fiorentina gioca bene"

© foto di Federico De Luca

Gigi Delneri ha spiegato come i suoi contano di continuare nel momento positivo che sta caratterizzando il campionato dei bianconeri: "Contiamo di ripetere la qualità di gioco vista col Milan, parto dalle partite positive per ripeterle. Chiaro tenere conto di una cosa: non siamo noi a determinare tutto, dato che dall'altra parte ci sono altri 11 che magari sono più forti o più in palla. E la Fiorentina se è in palla e gioca bene...", le parole del tecnico dell'Udinese in conferenza stampa.