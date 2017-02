Udinese, Kums: "Sarebbe un rimpianto non giocare in nazionale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

TuttoUdinese.it riporta alcune dichiarazioni del centrocampista bianconero Sven Kums: "Sono in contatto con l'allenatore. Ho parlato per cinque minuti con Roberto Martinez, sarebbe un piacere lavorare con lui. Nel mese di ottobre, con la sospensione di Marouane Fellaini contro Gibilterra, lui mi ha chiamato, ma io stavo male. Sto cercando la mia fortuna con i Devils. Di sicuro sarebbe un rimpianto non poter giocare in nazionale".