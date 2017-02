Udinese, Soldati: "Mercato in uscita? Non siamo un supermercato"

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha parlato a Lady Radio del match di sabato contro i viola soffermandosi anche sul "caso-Kalinic": "Non venderlo a certe cifre può creare dei problemi al club che con quei soldi avrebbe potuto costruire qualcosa per la Fiorentina del futuro. Trattenere un giocatore di fronte a queste cifre non è corretto, e noi all’Udinese ne sappiamo qualcosa. Della Valle? Stanno facendo investimenti importanti, cercando di costruire una squadra del futuro. Penso che certe critiche nei loro confronti non siano state giuste. Fare l’imprenditore nel calcio non ti porta dei guadagni. Avete la fortuna di avere una famiglia molto ricca come quella dei Della Valle. Stanno lavorando per il futuro in maniera molto professionale. I nostri giocatori nel mirino delle big? Spesso mi chiamano dalle radio di Napoli ma anche da Roma per chiedermi se siamo pronti a cedere quello o l'altro giocatore, ma noi non siamo un supermercato. E' vero, pensiamo anche alle plusvalenze, ma il nostro principale interesse è quello di creare una squadra che consegua i propri obiettivi e che faccia divertire i tifosi".