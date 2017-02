UFFICIALE: Atalanta, ha firmato l'ex Juventus Eleuteri

© foto di Federico De Luca

Il mercato è finito ma c'è ancora spazio per i calciatori svincolati. Alessandro Eleuteri (18), esterno destro abile lungo tutta la fascia, si è legato all'Atalanta dopo aver rescisso il suo contratto con l'Ascoli. Eleuteri è il più giovane esordiente in Lega Pro avendo debuttato a soli 15 anni, 9 mesi e 29 giorni, un record valsogli la chiamata dalla Juventus nel 2014.

Al termine di un prestito biennale, Eleuteri non è stato però riscattato dal club bianconero. Tornato ad Ascoli, quest'anno ha giocato nella Primavera marchigiana. Ex nazionale under 17.