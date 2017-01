UFFICIALE: Bologna, lascia Morleo. Per lui avventura al Bari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina l'avventura al Bologna di Archimede Morleo, ex capitano della squadra e ora anche ex giocatore rossoblù, visto che è ufficiale il suo passaggio al bari: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Archimede Morleo al FC Bari 1908. Ad Archimede, rossoblù dall’estate 2010, va il nostro più affettuoso saluto e un grande in bocca al lupo: con la maglia del Bologna, di cui è stato anche capitano, ha collezionato 140 presenze, di cui 107 in Serie A, e ha messo a segno una rete".