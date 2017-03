UFFICIALE: Bologna, Mancosu passa al Montreal Impact a titolo definitivo

© foto di Federico De Luca

Matteo Mancosu continua la sua avventura in Canada. Il Montreal Impact ha annunciato di aver trovato l'accordo per un contratto biennale per l'ex giocatore del Bologna. 32 anni, l'attaccante aveva giocato il primo anno in MLS con la formula del prestito, segnando 7 reti in 20 partite.