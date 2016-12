UFFICIALE: Cagliari, Barella ha rinnovato fino al 2021

© foto di Federico De Luca

Con un comunicato diramato dal Cagliari sul proprio sito ufficiale il Cagliari ha annunciato il rinnovo di Nicolò Barella fino al 2021: "Nicolò Barella ha firmato il rinnovo del contratto che lo legherà al Cagliari Calcio sino al 30 giugno 2021.

Cagliaritano, classe ’97, Barella ha iniziato a giocare da bambino nella Scuola Calcio “Gigi Riva” ed è quindi cresciuto nel vivaio rossoblù: ha esordito in Serie A il 4 maggio 2015 nella partita Cagliari-Parma. Con la maglia del Cagliari ha totalizzato 23 presenze, di cui 15 nel corso dell’attuale stagione.

Punto fermo delle nazionali giovanili con le quali ha già collezionato ben 43 presenze. La sua avventura in azzurro è iniziata con l’Under 15, l’estate scorsa Nicolò è arrivato secondo con l’U19 ai campionati europei in Germania e nel maggio del 2017 con l’Under 20 disputerà i Mondiali di categoria, in programma in Corea del Sud.

Un rinnovo significativo, in linea con la politica della Società rossoblù, che punta a costruire il Cagliari del futuro".