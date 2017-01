UFFICIALE: Cagliari, Bittante passa alla Salernitana, via Empoli

© foto di Federico De Luca

"Il Cagliari Calcio comunica la risoluzione anticipata del prestito di Luca Bittante. Il difensore di proprietà dell’Empoli ritorna al Club toscano. A Luca i migliori auguri per la sua nuova avventura professionale", con questo comunicato il club sardo ha salutato il terzino che scende in Serie B per vestire la maglia della Salernitana come riporta un comunicato del club campano: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Empoli F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del difensore classe ’93 Luca Bittante. L’atleta si aggregherà oggi alla squadra per la seduta di allenamento pomeridiana".