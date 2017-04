UFFICIALE: Cagliari, blindato il nordcoreano Han fino al 2022

Fonte: Cagliaricalcio.com

Dopo il primo gol in Serie A, un’altra gioia per Kwang Song Han. Il calciatore si è infatti legato al Cagliari sino al 2022: si tratta del primo contratto da professionista per l’attaccante nordcoreano, classe 1998, attualmente tesserato come “giovane di serie”. Il contratto, depositato dal Club presso gli uffici della Lega Calcio, decorrerà a partire dal 1° luglio 2017.