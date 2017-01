UFFICIALE: Cagliari, Legrottaglie nuovo vice di Rastelli

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Nuova avventura per Nicola Legrottaglie, che entra nello staff tecnico di Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari, come si legge sul sito ufficiale rossoblù: "Nicola Legrottaglie è il nuovo vice allenatore del Cagliari Calcio. Un importante innesto, scelto e fortemente voluto da mister Rastelli per rafforzare il suo staff tecnico. Un uomo di fiducia dell’allenatore rossoblù, legato a Legrottaglie da una storica amicizia. Mister Dario Rossi continuerà a mettere a disposizione della prima squadra tutta la sua esperienza e professionalità in qualità di collaboratore tecnico. Da allenatore ha recentemente guidato gli Allievi Nazionali del Bari e l’Akragas in Lega Pro. Nicola Legrottaglie sarà presentato ai media sabato 14 gennaio in occasione della conferenza stampa pre gara di mister Rastelli".