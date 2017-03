UFFICIALE: Cagliari, tesserato Kwang Song Han. Primo nordcoreano in Italia

Fonte: http://www.cagliaricalcio.com

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il tesseramento del giocatore nordcoreano Kwang Song Han.

Han è il primo calciatore del suo paese a giocare per un club italiano, primo asiatico ad indossare la maglia rossoblù.

Classe 1998, alto 1.78 per 70 chili, Han è un attaccante ambidestro dagli ottimi fondamentali: dribbling secco, fiuto del gol e visione di gioco le sue caratteristiche principali. Vincitore del campionato asiatico U16 con la rappresentativa di categoria della Corea del Nord, Han ha partecipato ai Campionati del Mondo U17 impressionando gli osservatori internazionali.

Dopo un periodo di prova in cui il ragazzo ha dimostrato in allenamento tutte le sue qualità, Han è stato ora tesserato dal Cagliari come “giovane di serie”: verrà inserito nella rosa della Primavera rossoblù e potrà essere impiegato in gare ufficiali. Come i suoi nuovi giovani compagni, all’occorrenza potrà essere convocato in prima squadra da mister Rastelli.

Ben arrivato nella famiglia del Cagliari, Kwang Song!