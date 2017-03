© foto di Federico Gaetano

Questo il comunicato apparso pochi minuti fa sul sito del Crotone: "Raffaele Vrenna si dimette dalla carica di presidente dell’FC Crotone, dopo averne rilevato la proprietà nel 1992 e - in soli sette anni - averla condotta in serie B partendo dalla prima categoria. Nel 2015-2016 il trionfo con la storica promozione in serie A".