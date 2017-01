UFFICIALE: Gabriel al Cagliari, Storari al Milan

Fonte: Cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari Calcio annuncia il passaggio in rossoblù di Gabriel Vasconcelos Ferreira. Il portiere brasiliano, classe 1992, arriva dal Milan con la formula del prestito sino al termine della stagione.

Gabriel è nato a Unaì, nello stato del Minas Gerais. Cresciuto nelle giovanili del Cruzeiro, è approdato nel 2012 al Milan: sette le sue presenze in rossonero nell’arco di due anni. Nel 2014 è passato al Carpi in Serie B totalizzando 39 apparizioni, mentre nella stagione scorsa è stato in forza al Napoli.

Con la nazionale Under 20 ha vinto nel 2011 il campionato sud americano e il Mondiale di categoria. Nell’anno successivo ha preso parte alle Olimpiadi di Londra con l’Under 21 brasiliana, conquistando la medaglia d’argento. Per lui 4 presenze nella competizione.

Contestualmente all’arrivo di Gabriel al Cagliari, Marco Storari si trasferisce al Milan a titolo definitivo. A Marco i ringraziamenti del Club per quanto fatto in rossoblù e i migliori auguri per il proseguo della sua carriera.