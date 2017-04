Fonte: Genoacfc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Andrea Mandorlini insieme ai suoi più stretti collaboratori, il vice Alberto Maresi e l’assistente Mauro Marini. La società esprime i propri ringraziamenti per la dedizione prestata, rivolgendo i migliori auspici per il proseguimento del percorso professionale.