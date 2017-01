UFFICIALE: Lazio, tesserato N'Diaye

© foto di Federico Gaetano

Come anticipato nelle scorse ore, la Lazio ha prelevato in prestito dal Renate Lamine Massouba N'Diaye (18). L'attaccante italo-senegalese può dunque usufruire di un'altra occasione con una squadra della massima serie, dopo l'esperienza semestrale nella Berretti dell'Inter, dove ha vinto il titolo nazionale segnando un goal decisivo nella finale contro il Torino. Prima di approdare in prestito all'Inter, N'Diaye ha avuto modo di esordire in Lega Pro.