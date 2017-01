UFFICIALE: Palermo, Arteaga saluta

Si conclude l'esperienza di Manuel Arteaga (22) con il Palermo, a dire il vero iniziata soltanto sulla carta. L'attaccante venezuelano nell'ultimo anno si è diviso fra Hajduk Spalato in Croazia ed i boliviani dello Strongest, ed ora è stato ceduto al RFC Seraing, squadra di metà classifica nella D1 Amateur, terza divisione belga.

Il rapporto di Arteaga con l'Italia non può dirsi fortunato, dato che nemmeno a Parma, prima acquirente del nazionale vinotinto, è riuscito a debuttare in gare ufficiali. Il giocatore si allena già con i nuovi compagni e punta all'esordio nell'amichevole contro la formazione under 21 dello Standard Liegi. Ma il suo obiettivo massimo è quello di trasferirsi in Francia al Metz, società che ha lo stesso proprietario del Seraing.