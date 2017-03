UFFICIALE: Palermo, il nuovo presidente è Paul Baccaglini

© foto di Federico De Luca

Il Palermo ha un nuovo presidente. Si tratta di Paul Baccaglini, come spiega il comunicato della società rosanero. "Paul ha conosciuto Zamparini l'anno scorso in occasione della trattativa con Cascio.

Paul ed il suo fondo hanno manifestato, dopo la rinuncia di Cascio, interesse per la acquisizione del Palermo Calcio e la realizzazione degli impianti sportivi.

Si è raggiunto un accordo contrattuale dove il signor Paul, in proprio e quale membro fondatore e rappresentante di INTEGRITAS Capital, ha concordato tramite società che lui indicherà entro il 19/4/17 l'acquisto del 100% delle quote del Palermo Calcio, il cui trasferimento dovrà avvenire entro il 30/4/17.

Il Presidente Paul ha assicurato un programma con la copertura finanziaria per lo sviluppo del progetto sportivo legato a quello tecnico per la costruzione del nuovo stadio e del centro sportivo".