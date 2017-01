UFFICIALE: Pescara, preso Bovo dal Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cesare Bovo è un nuovo difensore del Pescara. A darne notizia è il Twitter del Delfino: "primi passi in biancazzurro per Bovo. Saluti, firma, e domani regolarmente in campo per la sua una nuova avventura. Benvenuto Cesare!", cinguetta il Pescara.