UFFICIALE: Pescara, Zeman è tornato: "Voglio far divertire questa gente"

© foto di Federico Gaetano

Zdenek Zeman è tornato ufficialmente al Pescara. Il tecnico boemo è stato presentato oggi in conferenza stampa assieme al presidente Daniele Sebastiani: "Voglio provare a far divertire questa gente anche se, essendo ultimi, abbiamo qualche limite che voglio eliminare il prima possibile. Non voglio che finisca con la squadra peggiore d'Europa come risultati".