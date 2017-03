© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Caio, obiettivo di mercato della Lazio in estate (poteva arrivare con Bielsa in panchina) ma anche della Roma, si è legato ufficialmente al Sao Paulo fino al 2021. Classe 1993, il difensore ha passaporto italiano e si è laureato in estate campione olimpico con la nazionale brasiliana.