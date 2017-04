© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'arrivo in anticipo di Lyanco, un altro annuncio importante per il Torino. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale granata in cui si annuncia il rinnovo del difensore Emiliano Moretti: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Emiliano Moretti fino al 30 giugno 2018".