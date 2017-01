UFFICIALE: Torino, un arrivo e una partenza nel vivaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interessante operazione in entrata per il settore giovanile del Torino. Dal Chisola arriva in prestito l'attaccante Alessandro Ollio (16), già cercato da altri club professionistici. Per lui si tratta di un ritorno, visto che da bambino ha disputato sei mesi con la maglia granata, senza però arrivare al tesseramento per questioni logistiche.

Allo stesso tempo il Torino cede in prestito al Carpi Kader Kouakou Koffi (18), centrocampista ivoriano che con la Primavera di Coppitelli ha disputato un unico spezzone di gara a fine settembre contro la Pro Vercelli.