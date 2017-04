UFFICIALE: Udinese, Jankto ha rinnovato fino al 2021

Fonte: Udinese.it

© foto di Federico Gaetano

Udinese Calcio comunica di aver rinnovato, con reciproca soddisfazione, il contratto in essere con il centrocampista classe 1996 Jakub Jankto. Il calciatore, che ha già messo a referto 5 gol in 22 presenze in Serie A, ha siglato il nuovo accordo fino al 30 giugno 2021.