UFFICIALE: Udinese, preso Lasagna: resterà a Carpi fino a giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Udinese Calcio comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, le prestazioni sportive dell’attaccante classe 1992 Kevin Lasagna dal Carpi FC. Il calciatore resterà in prestito alla formazione biancorossa fino al termine della stagione.

Cresciuto nelle giovanili del ChievoVerona, l’attaccante si mette in luce giovanissimo nelle categorie dilettanti fino a ricevere la chiamata del Carpi dove debutta in Serie B a settembre 2014. Con 5 reti nella sua prima stagione contribuisce alla storica promozione in Serie A della formazione modenese, confermando lo stesso score di reti anche in massima serie nella stagione 2015/2016. In questa annata Lasagna è a quota 9 centri nel campionato cadetto dopo 21 incontri.