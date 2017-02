Un assenza e due rientri per la Mission Impossible del Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uscire dalla crisi di risultati. E' un Genoa ferito quello che andrà a far visita al Napoli dopo domani nell'anticipo, insolito per la Serie A, del venerdì sera. L'impegno in Champions League del team di Sarri ha fatto sì che la sfida contro i rossoblu venisse disputata 48 ore prima il regolare svolgimento della giornata. La truppa di Ivan Juric sembra essersi inceppata dopo il successo nel recupero contro la Fiorentina dello scorso dicembre. Da quel momento sono arrivati due pareggi e cinque sconfitte nelle sette gare ufficiali a cui va aggiunta l'eliminazione dalla Coppa Italia. Chiaro come la squadra abbia comunque subito un certo cambiamento, non tanto nell'effettivo numero dei titolari partiti, ma negli elementi di spicco e carattere all'interno dello spogliatoio - vedi Pavoletti e Rincon -. Se a ciò aggiungiamo una difficoltà della squadra sulle palle inattive ecco che il cocktail che sta condannando il Vecchio Grifone alle zone basse della classifica è completo.

L'impegno non è dei più facili, anzi. Burdisso e soci se la vedranno in casa di una delle formazioni che davanti al proprio pubblico ha sempre vinto tranne contro Lazio e Palermo, due pareggi, e Roma, unica sconfitta casalinga. Mister Juric dovrebbe variare poco l'assetto della squadra che comunque contro il Sassuolo ha avuto il merito di provarci fino alla fine. In difesa non ci sarà lo squalificato Izzo che sarà probabilmente rimpiazzato da Munoz. A centrocampo invece potrebbe scoccare nuovamente l'ora di Veloso, in panchina a Marassi nell'ultima gara, mentre una chance potrebbe essere concessa anche a Rigoni, convocato da Juric domenica scorsa. In attacco invece sono sicuri di avere una maglia Simeone e Palladino, quest'ultimo autore di un'ottima prova al suo ritorno al “Ferraris”, mentre per il terzo nome il tecnico croato deciderà negli ultimi due allenamenti. La Mission Impossible è iniziata. Il Genoa è pronto a giocarsi le sue carte al San Paolo.