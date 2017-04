Una conferma guadagnata sul campo: Delneri il futuro dell'Udinese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato in punta di piedi, raccogliendo l'eredità di Beppe Iachini a campionato iniziato, Gigi Delneri si è guadagnato la fiducia di giocatori, tifosi e società e nella prossima stagione continuerà a tenere il timone della squadra bianconera, cercando di farla tornare a essere una delle sorprese della nostra Serie A. I giocatori sono con lui, lo si è visto durante i suoi primi mesi in Friuli e lo stesso tecnico sembra trovarsi a suo agio nella società dei Pozzo. Nel corso della prossima estate alcuni calciatori potrebbero cambiare aria, visto che l'Udinese, da sempre, punta a cercare giovani di qualità per poi cederli e fare cassa, ma Delneri potrà comunque contare su una rosa all'altezza, per giocarsi le sue carte e guadagnarsi l'ulteriore conferma anche per i prossimi anni.