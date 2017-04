Una lotta Scudetto quasi in archivio. La Roma abdica a sei dalla fine

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono otto i punti di vantaggio della Juventus sulla Roma che ne guadagna altri due nella trentaduesima giornata di campionato. Un capitolo che sembra praticamente chiuso, col sesto titolo consecutivo che si avvicina a grandi passi a sei giornate dal termine per la Vecchia Signora. Due reti contro il Pescara, entrambe a cura di Gonzalo Higuain, lasciano la sensazione che lo Scudetto sia un capitolo quasi archiviato per una Roma frenata dall'Atalanta nell'1-1 dell'Olimpico. Non solo: i giallorossi hanno davanti, dopo la gara col Pescara alla prossima, un tris di gare tostissime contro Lazio, Milan e Juventus.