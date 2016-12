Uno spot per la Serie A: Fiorentina e Napoli hanno onorato le festività

Fonte: Dall'inviato al Franchi, Raimondo De Magistris

Novanta minuti infuocati in una fredda notte di fine dicembre. Una partita spettacolare prima della pausa natalizia. Fiorentina e Napoli al Franchi hanno onorato le festività, si sono date battaglia fino alla fine e hanno dato vita a una partita con gol, spettacolo e colpi di scena.

Insigne e Bernardeschi, gioielli made in Italy, i veri protagonisti del match. Ha aperto le danze l'ala di Frattamaggiore, col suo ormai noto destro a giro che col passare delle settimane, dei mesi, diventa sempre più precisa. L'ha chiusa Gabbiadini, quando in Franchi era già addobbato a festa.

Nel mezzo, il Napoli nel ruolo di lepre e la Fiorentina a inseguire. Almeno fino ai caotici minuti finali. Il primo tempo, in particolar modo dopo la rete dello 0-1, è stato esclusivamente di marca partenopea. Gli azzurri hanno più volte sfiorato il raddoppio, hanno peccato in zona gol e protestato nei minuti finali, quando un Kalinic già ammonito è stato graziato da Tagliavento dopo un tuffo in area.

Il raddoppio però non è arrivato e nella ripresa s'è vista tutt'altra partita. La Fiorentina è partita subito forte, ha chiuso il Napoli nella sua trequarti e con una punizione di Bernardeschi deviata da Callejon ha trovato il raddoppio. Un gol fortunoso che ha acceso la gara, i tifosi e ha colto impreparato il Napoli per qualche minuto. La squadra di Sarri solo dopo l'ora di gioco è tornata a macinare gioco, è tornata a respirare e ha alzato il baricentro. Il gol, però, è arrivato per un errore degli avversari, un liscio di Tomovic che ha permesso a Mertens di presentarsi a tu per tu con Tatarusanu e realizzare il suo ottavo gol in tre partite.

Una gioia durata pochissimo. Perché la gara del Franchi non ha regalato attimi di pausa: pronti via e Bernardeschi con un colpo da biliardo dai 25 metri ha realizzato la rete del pareggio. Poi Zarate, entrato pochi minuti prima, con una conclusione al volo ha mandato i tifosi viola al settimo cielo. Gara finita? Non Fiorentina-Napoli. Al quarto e ultimo minuto di recupero, Mertens guadagna un rigore: Gabbiadini lo trasforma, finisce 3-3. Probabilmente il risultato più giusto al termine di una splendida serata di calcio.