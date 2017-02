Vangioni, finalmente un'occasione. Dopo un gennaio turbolento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Scelte obbligate. Vincenzo Montella per la sfida di domani contro il Bologna non è riuscito a inserire nella lista nemmeno Davide Calabria. Al Dall'Ara, il tecnico campano si presenterà con due soli terzini a disposizione: Abate a destra, Vangioni a sinistra. Con l'argentino che avrà finalmente a disposizione una occasione per mettersi in mostra.

19 MINUTI - Fino a questo momento, Leo Vangioni è sceso in campo solo in due circostanze per pochissimo tempo: tre minuti col Torino lo scorso 16 gennaio e sedici minuti tredici giorni dopo contro l'Udinese. Pochissimo spazio per un laterale che lo scorso anno aveva chiesto Mihajlovic e s'è ritrovato a Milanello quando Berlusconi e Galliani avevano deciso di insediare Montella sulla panchina rossonera.

GENNAIO TURBOLENTO - Diversi i club che l'hanno cercato a gennaio: dal Siviglia allo Sporting Lisbona, passando per i sondaggi di Chievo Verona e Palermo. Leo Vangioni è stato al centro dei rumors di mercato, ma alla fine - complici anche gli ultimi infortuni - è stato bloccato dalla dirigenza rossonera. Una scelta che ha trovato subito una spiegazione nei fatti: quella di domani sarà la sua grande occasione.