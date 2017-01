Vangioni nel mirino del Siviglia, Monchi: "Mi piace, ma non è vicino"

Il direttore sportivo del Siviglia Monchi, si legge sulla stampa spagnola, ha commentato anche l'interesse del club andaluso per Leonel Vangioni del Milan: "Qualche mese fa era nelle nostre idee, era un nome buono per rinforzare la nostra squadra. E' stato vicino al Siviglia, mentre oggi non è così. Mi piace dai tempi del River, onestamente non capisco perché non sta giocando al Milan".