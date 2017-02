Vangioni tra apprensione ed esordio: le lacrime dopo Bologna-Milan

Fonte: MilanNews.it

Nella notte tra lunedì e martedì, Leonel Vangioni è diventato papà: per qualche ora, la neonata è stata nell'incubatrice e per questo il giocatore, un po’ preoccupato, non ha dormito per tutta la notte (ora la bambina sta bene e quindi è tutto rientrato). Capendo la situazione di emergenza, l’argentino si è recato comunque la mattina a Milanello per la rifinitura e il giorno dopo è sceso in campo dal primo minuto al Dall’Ara.

Lo riferisce Milan TV, che spiega che qualcuno lo ha visto piangere dopo il match per la tensione accumulata nelle ore precedenti al suo primo match da titolare con la maglia del Milan contro il Bologna.