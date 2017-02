Verso Crotone-Juve, Ferrari: "Cercheremo di fermare Higuain con umiltà"

© foto di Federico Gaetano

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato il calciatore del Crotone, Gian Marco Ferrari, per parlare della sfida di questa sera:

Allo Scida arriverà la Juventus, quali sono le sue impressioni sulla sfida?

"La Juve è una grandissima squadra, l'ha dimostrato anche domenica vincendo una partita importante. Ora verranno qui da noi, dove in casa cerchiamo sempre di fare una grande prestazione e faremo la nostra partita, cercando di ottenere qualcosa di positivo".

Come si può mettere in difficoltà questa squadra?

"E' una squadra piena di talenti, bisogna cercare di essere umili e affrontarli nel modo giusto rimanendo compatti e sempre concentrati sin dal primo minuto, perchè con la determinazione possiamo metterli in difficoltà".

Cercherete di riscattare la brutta sconfitta patita a Palermo...

"Abbiamo fatto questo brutto passo a Palermo, una prestazione positiva ci poteva aiutare per la salvezza. Ma noi non molleremo mai, per fortuna si gioca subito dopo tre giorni e abbiamo occasione per poterci riscattare".

Vi affiderete a Falcinelli per bucare la difesa bianconera?

"Sì, anche se non sappiamo ancora chi giocherà. Chiunque scenderà in campo, cercherà di mettere in difficoltà la retroguardia juventina".

Da difensore, si troverà ad affrontare giocatori importanti come Higuain e Dybala. Temi qualcuno in particolare?

"Nel nostro mondo non si teme nessuno, sono buonissimi calciatori e lo hanno dimostrato. Noi in campo, con l'aiuto di tutti, cercheremo di metterli in difficoltà e di limitare le loro capacità. Higuain? E' sicuramente un impegno importante affrontarlo, lo scorso anno ha stabilito il record di marcature ed è sicuramente un grandissimo attaccante. Con la giusta umiltà e attenzione, cercheremo di fermarlo perchè far punti sarebbe molto importante".