© foto di Andrea Giannattasio

Ci sarà ancora Benalouane al centro della difesa del Leicester City che, stasera, deve ribaltare il ko dell'andata nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. La squalifica di Huth impone infatti a Shakespeare di pescare in panchina dove l'ex Atalanta e Fiorentina è l'unica alternativa di rilievo per la retroguardia. Slimani dovrebbe sedere ancora in panchina mentre nell'Atletico, senza Vrsaljko e Tiago, ci saranno Juanfran come terzino e la solita coppia Gabi-Koke in mezzo con Torres in attacco al fianco di Griezmann.