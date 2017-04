Verso Real-Bayern: emergenza difesa per Ancelotti. Nacho con Ramos

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La grande speranza, per Carlo Ancelotti, è quella di recuperare Boateng e Hummels per la gara di stasera. Deciderà a breve, il tecnico italiano, ma è certo che la difesa dei bavaresi è a rischio per la sfida di ritorno in Champions League contro il Real Madrid. Entrambi non sono al top, chi è pronto a giocare al loro posto è sicuramente Kimmich come difensore centrale, al fianco del quale potrebbe esserci uno tra Xabi Alonso e Alaba, con Bernat schierato nel caso come terzino sinistro. Nel Real Madrid, pochissimi dubbi: senza Bale, Varane e Pepe, ci saranno Nacho in difesa con Sergio Ramos e Isco dietro a Ronaldo e Benzema.