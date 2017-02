Vorrei incontrarti fra cent'anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manolo Gabbiadini saluta il Napoli, segna una rete con il Southampton, c'è già qualcuno che lo rimpiange. Breve storia di quello che è stato un sogno di mezz'inverno, perché - arrivato dalla Sampdoria a gennaio 2015 - nei primi mesi ai piedi del Vesuvio il bergamasco sembrava davvero un colpo di mercato, potendo trovare una sistemazione al fianco (o al posto) di Gonzalo Higuain. Il resto è storia recente perché l'esplosione totale dell'argentino ha spazzato via le speranze di Gabbiadini, costretto a ruolo dell'eterna riserva, almeno fino all'infortunio di Milik. Lì si è rotto definitivamente qualcosa, perché avrebbe dovuto essere il titolare indiscusso: l'esplosione di Mertens, poi, ha fatto il resto. E infatti tra il sabato pomeriggio tra un mezzo rimpianto e i 7 gol di Bologna, Sarri si è preso una rivincita rapida quanto dolorosa, se comminata alla prima sconfitta dei Saints con l'attaccante italiano a capo dell'attacco. Certo è che Pavoletti, suo erede, per ora non ha dimostrato di valere i soldi spesi. Anche se siamo solamente all'inizio e, nel calcio, sono lunghi anche solo sei mesi. Figuriamoci cent'anni.