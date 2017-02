Watford, Mazzarri: "Niang? Si è calato subito nella nostra dimensione"

© foto di Francesco Fontana

Il tecnico del Watford, Walter Mazzarri, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute: "Il bilancio di questi sette mesi d’Inghilterra? I risultati sono in linea con i programmi del club. Mi è stato chiesto di salvare la squadra, di consolidare la categoria e di valorizzare i giocatori. Com'è nata lìopportunità Watford? Avevo voglia di mettermi in discussione e di affrontare un’esperienza diversa. La Premier mi ha sempre affascinato. C’erano state altre richieste, ma ho scelto il Watford perché mi sono trovato in sintonia con le idee del presidente Gino Pozzo. Ho chiesto solo una cosa: un dialogo continuo e diretto con lui. Niang ha detto che è venuto qui anche per me? Mi ha fatto piacere. E ho apprezzato come si sia subito calato nella nostra dimensione".