Wenger su Sanchez: "Mai ad un club di Premier. Fiducioso per il rinnovo"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger è tornato nuovamente sul futuro di Alexis Sanchez, uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato: "Non venderemo Alexis a nessun club di Premier, questa è una certezza. Non vedo perché dovremmo farlo, il nostro obiettivo è quello di essere il più forti possibile, non rinforzare le nostre concorrenti. Sanchez resta anche senza rinnovo? Si, ma ancora non siamo in questa situazione. Resto fiducioso che possa firmare il rinnovo in estate. E' felice ed il suo desiderio è quello di restare, le parti hanno lavolontà di raggiungere l'accordo e credo sia quello che succederà".