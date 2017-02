West Ham, Bilic: "Hart un grande, ma non sto cercando un nuovo portiere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del West Ham Slaven Bilic ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulle voci che vogliono gli Hammers su Joe Hart: "Siamo stati accostati a tantissimi giocatori. Quello che posso dire è che considero Hart un portiere di grandissimo livello, sia tecnicamente che dal punto di vista della personalità. Io però non sto pensando ad un nuovo portiere, ho due numeri uno molto forti. Lampard? Nel nostro club sarà sempre il benvenuto, sono certo che farà bene come lo ha fatto da giocatore".