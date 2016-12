Wolfsburg, Casteels può andar via: l'agente discute con Napoli e Fiorentina

Fonte: GianlucaDiMarzio.com

News di mercato che riguarda Napoli e Fiorentina. In particolare, come si legge su GianlucaDiMarzio.com, il portiere del Wolfsburg Koen Casteels, classe '92 belga, potrebbe andare via a gennaio, con il suo agente che ha già iniziato a discutere con i due club italiani sopraccitati.