Youri Tielemans, il folletto fiammingo che fa impazzire l'Europa

Inter, Juve, Napoli, Roma, Chelsea e Arsenal. Queste sono solo alcune delle società che nel corso di questa stagione hanno visionato e preso i contatti per valutare la posizione, la volontà e i possibili scenari di mercato per Youri Tielemans, ultimo gioiellino emerso dal settore giovanile dell'Anderlecht. Diciannove anni, centrocampista dai piedi buoni e col vizietto del gol il ragazzo di Sint-Pieters-Leeuw, paesino di appena 30mila anime nelle Fiandre, ha catturato gli occhi degli scout di tutta Europa anche per la personalità con la quale si è imposto nella prima squadra dei biancomalva a malapena 16enne nella stagione 2013/2014. Adesso per lui è pronto il salto nel grande calcio. La Premier League e la Serie A lo sognano. Fuori i secondi, che la sfida per il suo talento abbia inizio.