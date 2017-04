Zamparini: "Consigliai Dybala al Napoli, ora ADL prenda Nestorovski"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini, ancora proprietario del club in attesa che si definisca la cessione della società al nuovo gruppo imprenditoriale capeggiato da Paul Baccaglini, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In Europa molte società sono diventate di proprietà stranieri e l’unica eccezione vincente è la Juventus degli Agnelli che con gli Elkann hanno rivoluzionato il mondo. De Laurentiis sta svolgendo un grandissimo lavoro e naturalmente non dispone dei capitali della famiglia Agnelli, vincere così è molto più difficile. L’altro giorno vidi Dybala contro il Barcellona e quasi piangevo per l’emozione: lui come Pastore o Cavani sono state mie scoperte ed è sempre un emozione vederli in giro per l’Europa. L’altro giorno inviai un messaggio a De Laurentiis: se avesse preso Dybala ora avrebbe vinto lo scudetto. Inoltre gli ho detto che Nestorowski è il nuovo Higuain, ci pensi!".