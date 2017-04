Zapata cerca squadra: ultimi mesi a Udine, Napoli fissa il prezzo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il suo presente lo vede protagonista a Udine, ma il suo futuro è tutto da decifrare. Perché Duvan Zapata (26) saluterà il Friuli al termine della stagione in corso, nella quale ha realizzato già nove gol in campionato, ma difficilmente il Napoli lo terrà a Castel Volturno. Un po' perché Maurizio Sarri non lo ritiene idoneo al suo tipo di gioco, come dimostrato a gennaio quando il club azzurro ha bussato alla porta del Genoa per prelevare Leonardo Pavoletti, un po' perché Zapata non ha intenzione di restare in panchina e giocare col contagocce come avvenuto durante la gestione di Rafa Benitez. E così il colombiano cercherà fortuna altrove, con Aurelio De Laurentiis che chiede 15 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo. Una cifra che l'Udinese non sembra intenzionata a sborsare, ma che permetterà al Napoli di inserire il cartellino del nazionale colombiano in trattative per arrivare a qualche obiettivo utile a potenziare la rosa di Sarri. Intanto c'è un finale di stagione da disputare, Duvan vuole andare ancora a segno per migliorare ulteriormente il suo score sotto porta e regalare qualche altro punto alla squadra di Delneri.