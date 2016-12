Zappacosta, un altro gioiello Toro che luccica. E le proposte non mancano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno dei gioielli del Torino è senza dubbio Davide Zappacosta. L'esterno destro classe '92 approdato l'anno scorso in granata ha avuto un notevole percorso di crescita che lo ha portato in questa stagione anche ad esordire in Nazionale, il 12 novembre contro il Liechtenstein nella gara vinta 4-0 e valida per le qualificaizooni al mondiale 2018. Quest'anno - ancora più del campionato scorso - pare essere diventato un punto fermo del Toro e rappresenta una delle tante armi a dispsozione di Mihajlovic. L'arrivo di De Silvestri sembrava poterlo mettere in difficoltà ma l'esterno di Sora si è progressivamente guadagnato sul campo la promozione al ruolo di titolare, consacrandosi come talento autentico. Già nell'estate scorsa non era mancato l'interesse di vari club nei suoi confronti. Il Sassuolo e la Fiorentina ci stavano pensando ma si era fatto avanti anche il Sunderland pronto ad offrire circa dieci milioni. Continuando con questo rendimento, per Zappacosta (e per il Torino) si prevedono nei prossimi mesi ulteriori allettanti proposte. Sassuolo ma anche Inter potrebbero tentare l'assalto.